Эксперты рассказали, как избавиться от червей, уничтожающих яблони

Гусеницы на яблоне вызывают много проблем у садоводов. Прожорливые черви могут убить дерево всего за месяц. Настоящие профессионалы рассказали, как избавиться от этой напасти.

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Все проблемы из-за яблонной плодожорки — это темно-серая бабочка, которая незаметна на фоне коры деревьев. Из-за гусениц этой бабочки плоды не развиваются и могут опадать.

Лучше предотвращать появление вредителя. Для этого в весенне-осенний период удаляются коконы с зимующими гусеницами. Также нужно ежедневно встряхивать яблоню, чтобы пораженные плоды опадали. Между яблонями высадите цветущие растения, которые переманят вредителей. Плодожорке не нравится запах помидоров.

После первой падалицы накладываются ловчие клеевые пояса. Когда личинки пытаются вернуться на яблоню, они приклеиваются к этому поясу. Вечером отлавливайте гусениц на сироп из яблок. Возьмите 100 г сухофруктов и прокипятите 30 минут в двух литрах воды, всыпьте сахар и дрожжи. Когда напиток забродит, расставьте его между деревьями. Он привлечет бабочек и уничтожит их.

При хранении яблок плотно закрывайте тару. В нее складывайте скомканную бумагу, куда забираются личинки. Бумагу сжигайте, а тару промывайте и обрабатывайте кипятком, передает портал «Все о даче».

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