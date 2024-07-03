Эксперты рассказали, как спасти растения от палящего солнца

Палящее солнце может нанести серьезный вред растениям и урожаю. Огородникам назвали 10 эффективных способов, благодаря которым можно защитить свои труды, используя подручные материалы и природные ресурсы.

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Опытные садоводы предлагают использовать тканевые навесы, поскольку они являются самыми простыми и доступными защитниками, создающими на огороде необходимую тень в жаркое лето. Их плюс заключается в том, что сооружения можно легко установить и так же легко демонтировать.

Вертикальное озеленение тоже может помочь в создании тени. Оно также сэкономит пространство. Это улучшает микроклимат на участке и предоставляет дополнительное место для выращивания растений.

Для быстрого создания тени на небольшом участке можно использовать обычные зонтики или пляжные тенты. Это удобный способ, если нужно защитить отдельные растения или небольшие грядки.

Живая изгородь — это долгосрочное решение для создания тени. Она защитит растения от палящего солнца и пыли, а также украсит участок. Солома и прочие природные материалы — еще один экологичный и бюджетный способ защиты растений от перегрева. Высокорослые культуры тоже могут помочь в создании естественной тени, защищая более низкие растения от перегрева.

Мобильные конструкции на колесах удобны для создания тени на разных участках огорода. Их можно легко перемещать и регулировать тень в зависимости от положения солнца. Старые жалюзи и ставни тоже можно использовать для создания тени. Это оригинальный и экономичный метод, который не только улучшит микроклимат для растений, но и преобразит участок.

Теневые островки — это отдельные зоны, которые можно создать в разных частях огорода. Они полезны для защиты теневыносливых растений и создания комфортных условий для работы на участке. Старые оконные рамы могут служить отличным материалом для их создания, передает Rsute.ru.

Наиболее активный период роста и цветения растений приходится на лето, однако не всегда погодные условия способствуют этому. О том, как поливать цветы и плодовые культуры в жару, рассказал агроном Петр Синьковский.