Кондиционер или вентилятор: врач объяснил, что лучше

В жару важно не столько охлаждение воздуха, сколько его рециркуляция, которую хорошо обеспечивает вентилятор. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил врач общей практики Денис Прокофьев.

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«Одной из самых больших проблем жары является гипоксия, то есть кислородное голодание головного мозга. Во избежание этого нужен ток воздуха. И этот ток воздуха в городе, в мегаполисе, дает именно вентилятор, поэтому это самая правильная технологическая система», — сказал Прокофьев.



Что касается кондиционеров, специалист напомнил, что разница температур на улице и в помещении должна быть минимальной. По его словам, нельзя спрятаться от 35-градусной жары в помещении, где 19, поскольку это чревато воспалением легких и острыми респираторными вирусными инфекциями.

В России за минувшие сутки зафиксировали 39 температурных рекордов, восемь из которых — в региональных центрах. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, температурный рекорд 1890 года обновился в Москве, 2 июля в столице воздух прогрелся до плюс 32 градусов. До этого рекорд составил плюс 31,9 градуса. Также аномальная жара была во вторник в Запорожье, Брянске, Твери, Туле, Владимире, Владивостоке, Вологде.