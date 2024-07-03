Почему опасно есть овощи с грядки

Не стоит есть овощи сразу с грядки, так как на них могут быть паразитические черви, предупредила врач-диетолог Надежда Чернышова. В разговоре с NEWS.ru специалист уточнила, что из-за органических удобрений на продуктах с огорода могут оказаться яйца глистов. По ее словам, даже в том случае, если человек не использует органику сам, яйца могут попасть с пылью с других участков.

© РИА Новости

Есть овощи сразу с грядки опасно из-за возможного развития паразитозов и гельминтозов. На свежих овощах, фруктах и ягодах из-за того, что мы всегда удобряем огород органическими удобрениями, навозом в том числе, там могут оказаться яйца глистов. Беда в том, что, даже если человек лично свой участок не удобряет, эти яйца попадают с пылью с других участков, — пояснила Чернышова.



Диетолог порекомендовала всегда мыть овощи, фрукты и ягоды не только из магазина, но и с грядок. Она посоветовала положить их в дуршлаг и поместить в кастрюлю с прохладной водой. По словам специалиста, овощи нужно оставить в таком виде на 20 минут без каких-либо моющих средств.

Далее вынимайте ваш урожай и промывайте проточной водой еще раз, тщательно. Вы и сами увидите результат, на дне кастрюли останется очень много грязи и земли. Таким образом вы обезопасите себя от заражения паразитическими червями, — заключила Чернышова.



Диетолог Наталья Лазуренко ранее предупредила, что картофель может стать причиной развития атеросклероза. По ее словам, этот овощ содержит большое количество молекул глюкозы и имеет высокий гликемический индекс.