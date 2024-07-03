Кинолог: домашнее животное должно быть учтено, как автомобиль

Важно, чтобы хозяева несли ответственность за жизнь и здоровье питомцев.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил руководитель Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев.

«Надо наводить порядок именно законодательными методами. Я бы для начала создал службу, которая за эти вопросы отвечает. К этой службе я создал бы соответствующие законодательные федеральные и территориальные акты, а далее я бы начал проводить определённую работу, но с чётким разъяснением народу, для чего все эти моменты делаются. Условно говоря, сбили на дороге домашнее животное. Сейчас в большинстве случаев мы не можем определить, кому принадлежит кошка или собака, а если бы была нормальная регистрация, то мы бы хозяев нашли. Дальше бы его обязали сделать все соответствующие меры. С ним бы работали в плане данного закононарушения. Домашнее животное, как автомобиль, должно быть учтено, за него владелец должен отвечать».



Ранее в Госдуме заявили о необходимости «всеобщей регистрации» домашних животных в РФ. Сейчас в ряде регионов страны питомцев документируют экспериментально.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.