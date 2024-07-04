Как охладить комнату в квартире без кондиционера: 12 способов

Жара устанавливает рекорды: 2 июля воздух в Москве прогрелся до +32 градусов и обновил суточный максимум за 134 года. Похожие рекорды и в других городах — например, Твери, Туле, Коломне. От зноя спасает кондиционер, но установить его можно не всегда, особенно когда живешь в съемной квартире. Впрочем, существует много способов пережить очередную аномальную жару и снизить температуру воздуха в комнате без кондиционера — о них в материале «Ленты.ру».

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1. Включите вентилятор

Выбор огромный — есть дорогие вентиляторы с функциями увлажнения и охлаждения, обычные напольные и портативные, которые работают от USB и могут подключаться к компьютеру.

Лайфхак Поставьте перед вентилятором лед или миску с холодной водой. Так воздух будет попадать сначала на них и дополнительно охлаждаться.



Когда включен вентилятор, дверь в комнату лучше закрывать — так прохладный воздух останется внутри помещения и не будет распределяться по всей квартире.

Если у вас мощный вентилятор, поставьте его подальше от себя, чтобы вас не продуло.

2. Закройте шторы

Главный источник тепла в комнате — свет. Солнечные лучи проникают через окно, поэтому закрывайте шторы в течение дня. По подсчетам американских энергетиков, обычные тканевые шторы снижают поступление тепла на 33 процента, а так называемые сотовые шторы — на 60 процентов.

Если на ваше окно попадает много прямых солнечных лучей, дизайнеры рекомендуют выбирать светлые и плотные шторы.

Какие шторы повесить в жару

Блэкаут — полностью затемняют комнату. У ткани трехслойная конструкция, которая задерживает тепло и блокирует 90-100 процентов солнечного света. Также в ткани есть специальная пропитка, которая и обеспечивает непроницаемость. Димаут — блокируют свет на 70-80 процентов. Состоят из трех слоев: средний — черного цвета, остальные декоративные. Шторы-плиссе — шторы из плиссированной ткани с поперечными складками, которые напоминают гармошку. В отличие от обычных жалюзи, состоят из сплошного полотна.

3. Наклейте на окна пленку или фольгу

Вы наверняка видели, как водители закрывают лобовое стекло фольгой, когда паркуются на жаре. Такой прием сработает и дома.

Обычная пищевая фольга не подойдет, поэтому нужно приобрести специальную, предназначенную для окон



Они бывают матовыми и с рисунком, самоклеющимися и нет. Такая фольга не оставит следов на окнах. Минус — в комнате станет темнее.

Другой вариант — наклеить на окно терморегулирующую или зеркальную пленку. Она прозрачная и пропустит естественный свет, но отразит большую часть тепла. Такую пленку можно заказать на любом маркетплейсе, цены начинаются от 200 рублей. Просто вбейте в поиске «солнцезащитная пленка».

4. Открывайте окна и двери на ночь

Если ночью жара спадает, можно открывать окна и двери во всей квартире. Пусть охлажденный воздух циркулирует между комнатами и охлаждает их.

В квартирах, где окна выходят на разные стороны, можно специально создать сквозняк. Со стороны, откуда дует ветер, окно должно быть маленьким (можно лишь слегка приоткрыть его или распахнуть только форточку), а с противоположной — большим.

5. Расставьте по комнате лед

Заморозьте воду в формах для льда, в полиэтиленовых пакетах или сразу в посуде. Лед разложите по мискам и расставьте по комнате — пока тает, он будет охлаждать воздух. Не забудьте постелить под емкость полотенце или поставить тарелку, чтобы не образовались лужи от конденсата.

6. Уберите ковер

Ковры помогают удержать тепло в комнате, поэтому в советское время их вешали даже на стены. И летом они становятся дополнительным источником жары. Поэтому в начале сезона лучше скатать их в рулон и убрать до холодов. Дополнительно можно заменить тяжелые покрывала и пледы на легкие хлопковые.

7. Закройте щели вокруг дверей и окон

В России принято заделывать оконные щели зимой, чтобы холодный воздух с улицы не проникал в комнату — этот способ сработает и летом, особенно если вы живете в доме старой постройки. Оконную раму можно заклеить обычным малярным скотчем изнутри, а снаружи — самоклеющимся уплотнителем для окон. Их будет легко отклеить, когда жара спадет. К тому же эти материалы не оставят следов.

Щель под комнатной дверью стоит закрыть любой тряпкой или полотенцем, чтобы прохладный воздух не уходил. Для лучшего эффекта ткань можно смочить, если ваши полы не портятся от длительного соприкосновения с влагой.

8. Поменяйте лампы на светодиодные

Все электронное оборудование излучает тепло, в том числе и лампы накаливания. Ведь 90 процентов потребляемой ими энергии выделяется в виде тепла, и только около 10 процентов — в виде света. Поэтому при включенных лампах бывает трудно снизить температуру в помещении.

Светодиодные лампы (LED), напротив, остаются прохладными. Кроме того, они более энергоэффективны, поэтому вы сэкономите на платежах за коммунальные услуги.

Как различить лампу накаливания и светодиодную? У лампы накаливания внутри есть металлическая спираль, которая выглядит как нитка. Такие лампы прозрачные, вы узнаете их без труда. Светодиодные лампы обычно делают с матовым стеклом.



9. Отключите ненужные приборы

Проверьте, есть ли поблизости бытовые приборы, которые выделяют тепло, и отключите их или пользуйтесь реже.

Самая жаркая комната в доме — кухня: там есть плита, посудомоечная машина и холодильник, задняя стенка которого греется. В ванной комнате тепло выделяют полотенцесушитель, стиральная и сушильные машины, а после душа становится влажно от горячей воды. Двери в эти два помещения в жару следует держать закрытыми.



В других комнатах источником тепла может стать персональный компьютер, игровые консоли и ноутбуки, особенно если у них нет кулера — тогда теплый воздух будет просто уходить в комнату.

10. Делайте влажную уборку

Раз в день мойте пол прохладной водой и протирайте поверхности влажной тряпкой. Это не только поможет охладить помещение в жару, но и отрегулирует чистоту воздуха — в квартире станет легче дышать. Чем чаще вы избавляетесь от пыли и грязи в жаркую погоду, тем лучше будет общее самочувствие.

«Влажная уборка полезна в любую погоду: дело в том, что на поверхности пола, столов и других предметов обитает множество бактерий и вирусов, и влажная уборка — это отличная профилактика ОРВИ и многих инфекционных заболеваний. При сухой уборке (пылесосом или веником) множество мелких частиц пыли поднимается в воздух, и потом мы этим воздухом дышим. При влажной уборке этого не происходит», — рассказал «Ленте.ру» терапевт Медцентра доктора Александровского Арутюн Варданян.

11. Регулируйте влажность

Духоты добавляет высокая влажность: ее рекомендуемый уровень в жилой комнате — от 30 до 60 процентов. Повышенная влажность приводит к появлению плесени, обострению аллергии, она мешает терморегуляции тела и осложняет дыхание. Избавиться от нее поможет осушитель воздуха — их можно приобрести за 2-3 тысячи рублей на маркетплейсах.

В жаркую погоду в доме становится очень душно, и при повышенной влажности риск перегреться повышается. Когда человеку жарко, он обильно потеет, а если при этом влажность воздуха в доме повышена, помещение превращается в парилку. Высокая влажность не дает поту испаряться с поверхности тела и таким образом ее охлаждать Арутюн Варданян врач-терапевт



Если в комнате, наоборот, слишком сухой воздух, стоит включить увлажнитель. Главное, следите, чтобы комната не превратилась в хаммам: если в воздухе уже видна водяная взвесь, увлажнитель нужно отключить. Можно действовать и по старинке: намочить простыни и развесить.

12. Носите легкую одежду

Человеческий организм регулирует тепло с помощью пота. Когда нам становится жарко, тело выделяет влагу, которая испаряется на коже и охлаждает ее. Плотная и облегающая одежда из синтетических тканей (например, леггинсы) удерживает пот и мешает теплообмену.

Выберите для дома свободную одежду, чтобы воздух циркулировал вокруг тела. Лучше носить натуральные ткани вроде хлопка: в отличие от синтетики, они впитывают пот и позволяют коже проветриваться.

Как охладить комнату для сна

Спите на полу

Закон физики: теплый воздух расширяется и поднимается вверх, а холодный — опускается вниз. Поэтому, когда жара становится непереносимой, можно положить матрас на пол и спать там.

Используйте охлаждающие подушки

Существует большой выбор ортопедических подушек с охлаждающим эффектом. Они стоят от 1800 рублей. Охлаждение происходит за счет специального геля или наполнителя в виде пены, которые обеспечивают терморегуляцию.

Для животных есть специальные охлаждающие коврики. Их не нужно хранить в холодильнике или опускать в холодную воду, чтобы «зарядить» — гелевый наполнитель «активируется» под весом животного. Человеку подкладывать такой коврик под простынь будет неудобно, а вот питомец на нем поспит в комфорте.



Постелите хлопковое белье

Натуральные ткани лучше обеспечивают терморегуляцию тела, поэтому застелите постель обычными хлопчатобумажными простынями. Хлопок пропускает воздух и впитывает пот лучше, чем синтетика. То же касается и одежды для сна.

Мифы об охлаждении комнаты

Растения охлаждают воздух

В интернете много статей и блогов, которые рекомендуют снизить температуру в комнате с помощью домашних растений — алоэ веры, фикусов, сансевиерии, папоротников. Обычно пишут, что растения теряют воду и за счет этого охлаждают воздух в квартире. Научных подтверждений этому нет.

Растения действительно охлаждают атмосферу Земли: газы, которые они выделяют, помогают формировать облака, которые защищают нашу планету от солнечных лучей и выделяют влагу. Увы, эти процессы слишком масштабные, чтобы сработать для отдельно взятой квартиры.

Это безобидный миф: растения и правда домашними цветами, они как минимум приободрят вас и украсят жизнь.

Нужно отключать полотенцесушитель

Действительно, полотенцесушитель — источник тепла в ванной комнате, и во многих публикациях советуют летом отключать его. К этой рекомендации следует подойти с осторожностью: без полотенцесушителя в ванной значительно вырастет влажность, а это чревато появлением грибка.

Ванная — самая холодная комната в доме, там кафельные стены и пол и часто включена вода. Без полотенцесушителя может быть некомфортно принимать душ, а дешевые материалы отделки будут более подвержены влажности. Поэтому достаточно просто закрывать дверь в эту комнату, чтобы «отрезать» источник тепла.

Чем больше увлажнение воздуха, тем лучше

Увлажнитель воздуха не должен работать постоянно и на максимуме. Этот прибор необходим прежде всего зимой, когда из-за батарей воздух становится сухим. Летом такой проблемы нет.

«Во влажном воздухе (как в и поте человека) содержится больше вирусов и бактерий, чем в сухом. Также в условиях повышенной влажности в помещении появляется плесень. Бактерии и вирусы активно размножаются в местах ее образования. Это может привести к частым ОРВИ, бронхиту и пневмонии (в том числе грибковой). Поэтому увлажнителями воздуха в жару пользоваться можно, но не стоит доводить влажность до запредельных цифр. 30-процентной влажности достаточно, чтобы вдыхание воздуха не повреждало дыхательные пути», — заключил Арутюн Варданян.