Эксперт предупредил об опасности водонагревателей

Если в устройстве заблокирован клапан, есть риск разгерметизации.

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Чтобы предотвратить вытекание потока горячей или холодной воды, следует обратиться к сертифицированным специалистам. Не рекомендовано чинить прибор людям, которые «не дружат с руками».

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Сергей Щетинин.

«Водонагреватели бывают разных типов: электрические, газовые и косвенного нагрева. Основная причина возможной разгерметизации такого нагревателя — это вмешательство в заводские установки. В каждом таком водонагревателе есть специальный клапан, который настроен на то, что в случае повышения температуры и давления в этом водонагревателе он просто открывается механическим путём, и лишнее давление с этого водонагревателя просто выливается наружу по специально отведённой трубке в какую-то ёмкость. Если по какой-то причине вот этот клапан был заблокирован, то вполне возможно, что произойдёт такая разгерметизация с последующим вытеканием горячей воды или холодной. Монтировать такие установки по нагреву воды должны специалисты сертифицированных сервисных центров, если вы покупали в каком-нибудь мегамаркете или на маркетплейсе. Или специализированные организации, которые имеют опять же допуск, имеют специализированных установщиков. За деньги они придут, установят. Если вы далеки от техники, вот так взять водонагреватель, прийти домой и поставить, конечно, можно в соответствии с инструкцией, но я знаю, что у нас много людей, которые с руками дружат».



Плановые отключения горячей воды в Москве начались 20 мая, сообщалось ранее на сайте столичного правительства. Всего к отопительному сезону подготовят свыше 74 тыс. зданий, в том числе больше 34 тыс. жилых домов.

Уточнённый график отключений опубликован на портале mos.ru и на официальном сайте МОЭК.

Ранее ребёнок пострадал при взрыве водонагревателя в Москве. Инцидент произошёл на Базовской улице в районе Западное Дегунино.