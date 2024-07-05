Экономист дал совет раздумывающим о покупке квартиры

Чтобы взять сегодня ипотечный кредит, надо быть ненормальным или находиться в каких-то специфических условиях, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он дал совет россиянам, раздумывающим о покупке квартиры.

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«Учитывая общую стоимость квартиры и сколько надо выплачивать эти конские 20 процентов, это надо быть либо ненормальным человеком, либо должны быть какие-то специфические условия у людей: или жить уже невыносимо, или действительно надо кредитоваться на небольшой какой-то кусочек. Еще может быть такой вариант, что с помощью ипотеки они эту квартиру возьмут в надежде на то, что они ускоренными темпами начнут гасить и эти конские проценты, и сумму оставшейся задолженности, чтобы переплата была минимальной», — поделился экономист. Если есть такие специфические условия — можно рискнуть, и этот кредит взять. Во всех остальных случаях, конечно, с этой идеей надо как следует повременить, подождать, когда снизится наконец-то ключевая ставка Михаил Беляев экономист



Накопленные на недвижимость деньги аналитик посоветовал «отправлять работать в банк». По его словам, сейчас это наиболее доходный и бесхлопотный инструмент для людей, которые не освоили операции на финансовом рынке.

«Сейчас ставка по вкладам под 20 процентов уже. Надо просто нести деньги в банк, получать свои 17, 18, 19 процентов, сидеть спокойно и ждать, когда изменится ситуация», — заключил собеседник «Ленты.ру».



Ранее заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин предупредил, что на следующем заседании совета директоров регулятора, которое состоится 26 июля, его участники будут обсуждать повышение ключевой ставки с текущих 16 процентов до 17 или даже до 18 процентов.