Дизайнер рассказал, какие цвета в интерьере охладят квартиру без кондиционера в жару

Как выжить в жару в квартире без кондиционера? Воспользоваться советами дизайнера и «охладить» жилище, например, с помощью правильного цвета.

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«Очень важно сделать выбор в пользу правильных оттенков интерьера. По цветопсихологии рекомендуется для помещений, окна которых выходят на стороны света, где солнца в течение дня в избытке, выбирать холодные оттенки, к которым можно отнести серый, синий, зеленый и другие. Такое решение будет визуально "охлаждать" комнаты и восприятие интерьера в целом будет подсознательно меняться», — Ксения Кузнецова в интервью «Газете.ру», дизайнер.



Дело не только в цветах, но и в правильных материалах, уверена дизайнер.

«В первую очередь я говорю о шторах. Грамотным будет выбор штор блэкаут (100% непроницаемость света) или димаут (80% непроницаемость света). Многие считают, что такие шторы бывают только однотонными, хотя современные технологии позволяют и изготавливать их с принтами, поддерживающими интерьерное решение целиком», — Ксения Кузнецова в интервью «Газете.ру», дизайнер



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