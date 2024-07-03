Известковый налет – настоящий бич для сантехники. Он не только портит внешний вид кранов, душевых леек и раковин, но и может привести к их преждевременному износу. Многие тратят немало времени и сил на борьбу с этой проблемой, используя различные химические средства и абразивные губки.

Однако существует простой и эффективный способ быстро избавиться от известкового налета, не прибегая к агрессивным веществам.

Для этого метода вам понадобятся всего два компонента, которые наверняка найдутся в каждом доме: ватный диск и перекись водорода.

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Процесс очистки предельно прост: возьмите ватный диск и смочите его в перекиси водорода. Затем аккуратно пройдитесь смоченным диском по всем загрязненным поверхностям. Уделите особое внимание местам с наибольшим скоплением налета. Перекись водорода мягко, но эффективно растворяет известковые отложения, не повреждая при этом поверхность сантехники.

Подробнее об этом способе рассказал в своем видео блогер @nechetoff.