Аллерголог перечислил подходящие аллергикам комнатные растения

Аллергикам стоит завести для дома сансевиерию и пеперомию туполистную, так как они хорошо чистят воздух от токсинов, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-аллерголог Ирина Купцова. По ее словам, в этот список также входят плющ обыкновенный, хлорофитум и фикус Бенджамина.

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"В качестве природного фильтра также используется пеперомия туполистная - крупное декоративно-лиственное растение. Еще можно поставить дома хлорофитум, который является одним из лучших фитофильтров от табачного дыма в помещении и повышает уровень влажности", - рассказала Купцова.



По ее словам, растения помимо очищения воздуха способны оказывать позитивное влияние на психоэмоциональное состояние человека. В таком случае владелец цветов вовлекается в процесс по его уходу и отвлекается от неприятных мыслей, снижая уровень стресса.

Агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных ранее предложила использовать водку для того, чтобы спасти фикус от гибели, разведя ложку спиртного напитка в 200 мл воды. Она также заметила, что некоторые растения положительно реагируют на подкормку пивом. Однако в таком случае напиток должен «подышать» в течение шести часов.