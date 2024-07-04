Семь вещей, которые лишат вашу квартиру уюта и стиля

Профессиональные дизайнеры интерьера назвали 7 вещей, которые способны испортить атмосферу в доме и сделать жилое пространство неуютным, сообщают на сайте «ivd.ru».

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В первую очередь, это ношеный и потертый текстиль: полотенца, скатерти и салфетки с пятнами и потертостями. Такие предметы интерьера сразу создают впечатление о неряшливости и неопрятности хозяев.

Кроме того, дешевый декор, в том числе пластиковые аксессуары в ванной и туалете, а также дешевые статуэтки и предметы из супермаркетов, могут испортить общий стиль и эстетику помещения.

Не лучшим образом на уютной атмосфере сказываются увядшие комнатные растения. Эксперты советуют либо отказаться от живых цветов, если за ними сложно ухаживать, либо выбирать неприхотливые суккуленты.

Также нежелательно оставлять в квартире засаленную, затертую и продавленную мягкую мебель. Ее следует обновить или перетянуть качественной тканью.

Кроме того, эксперты рекомендуют избавиться от потрепанных пледов, подушек и игрушек, которые уже выглядят неопрятно. Это не только создает неухоженный вид, но и может вредить здоровью из-за накопившейся пыли.

Наконец, ненужные тренажеры и спортивный инвентарь, а также поврежденная посуда также могут сделать квартиру менее уютной. Эксперты советуют или активно использовать спортивные принадлежности, или полностью от них избавиться, чтобы освободить место. А треснувшую посуду лучше сразу заменить.