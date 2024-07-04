Из Курска в заграничные путешествия отправились 57 домашних животных

Документы оформлены в отделе пограничного ветконтроля на границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора.

© kursk-izvestia.ru

За первое полугодие оформлено на вывоз за рубеж из Курской области 54 домашних питомцев и 3 декоративных птиц.

Чаще всего хозяева с животными отправлялись в Египет, Грузию, Абхазию, Узбекистан, Турцию и Эквадор. Также в список стран для путешествий вошли Бразилия, Вьетнам, Индия, Малайзия, Мальдивы, Таиланд, также животные отправились в страны ЕС (Испания, Италия, Чехия, Франция, Словения, Венгрия, Нидерланды).