Как улучшить урожай укропа и петрушки

Ароматные травы являются неотъемлемой частью каждого огорода. Зелень часто добавляют в блюда или просто едят как самостоятельный продукт. Вот что нужно знать дачникам, чтобы вырастить хорошую петрушку и укроп.

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Укроп и петрушка не очень любят солнцепек, поэтому их лучше размещать в затемненных частях. Практикующий ландшафтный дизайнер Татьяна Чернова рассказала, что укроп считается туговсхожей культурой, так как он обычно быстро захватывает огород. Однако не стоит переживать, что семена долго не дают ростки, нужно просто подождать.

Петрушку и укроп выращивать несложно. Бороздки должны быть глубиной в 1–2 сантиметра, а вот расстояние между рядами нужно делать большим — 20–25 сантиметров, чтобы зелень была пышная и здоровая, — сказала агроном.



По ее словам, здесь не нужно учитывать сорта зелени при посадке. Поливать грядки нужно как минимум дважды в неделю, а летом — чаще, передает «Фонтанка».

Ранее сообщалось, что формировка огурцов — важнейший этап их выращивания, без которого не обойтись. Опытные огородники рассказали, почему важно не жалеть нижние завязи. На первом этапе на нижней части растения в пазухах 3–5 листьев производится «ослепление». То есть образующиеся в пазухах этих листьев побеги и пазухи удаляются.