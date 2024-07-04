Названо аптечное лекарство, спасающее тепличные растения от фитофтороза

Йод обладает антисептическими свойствами, защищающими тепличные растения от различных заболеваний, например, фитофтороза, из-за которого листья и стебли начинают увядать и усыхать, передает портал «Азбука огородника». Несколько пузырьков с этим лекарством нужно установить на опоры в вертикальном положении. Йод будет испаряться из открытых баночек, дезинфицируя воздух и защищая растения.

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Вещество также будет впитываться листьями растений. Однако, как предупреждают эксперты, дачникам не стоит заходить в теплицу очень часто, поскольку йод в летучем состоянии может навредить организму.

Ранее биолог, агроном Михаил Воробьев сообщил, что инсектициды можно использовать для защиты сада от вредителей. По его словам, эти химикаты помогут защитить растения в огороде. Эксперт уточнил, что тля может появиться в саду в любой момент, а паутинный клещ заводится во время жары. Обрабатывать от этих вредителей растения можно до и после посадки.

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин до этого посоветовал организовать правильный полив, чтобы спасти посадки на даче от июльской жары. Он объяснил, что летом вода быстро испаряется с поверхности почвы. Депутат предложил поливать утром и вечером, когда солнце не так активно, чтобы избежать ожогов и испарения влаги.