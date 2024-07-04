Как правильно хранить помидоры, чтобы они долго оставались свежими

Помидоры будут оставаться свежими и вкусными как можно дольше, если вы воспользуетесь советами экспертов по их хранению.

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Во-первых, не нужно держать их в холодильнике, так как в таком случае они станут водянистыми и безвкусными, а от притягательного аромата не останется и следа.

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Во-вторых, помидоры комфортнее всего будут чувствовать себя в прохладном месте, до которого не доходят солнечные лучи. Можно, например, убрать их в кухонный ящик.

В-третьих, играет роль расположение плода. Оказывается, помидоры нужно раскладывать плодоножкой вниз: тогда микробы будут распространяться по овощу с меньшей скоростью, и он не так быстро испортится, объясняют специалисты.

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