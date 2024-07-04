Как легко и просто отмыть кружку от кофейных и чайных разводов

Даже самая красивая кружка будет вызывать только негативные эмоции, если ее «поглотят» разводы от кофе и чая. Но отчаиваться не стоит: эксперты рассказали, как избавиться от пятен без особых усилий.

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Все очень просто. Для приготовления волшебного средства понадобятся всего лишь два ингредиента, которые наверняка найдутся на вашей кухне: это пищевая сода и вода. Нужно смешать их в таких пропорциях, чтобы смесь приобрела консистенцию зубной пасты.

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Далее нужно как следует протереть получившимся средством пятна и смыть его. Еще можно попробовать натереть разводы, оставить все, как есть, на некоторое время, потом залить кружку кипятком и промыть ее.

Пищевая сода – природное мягкое абразивное чистящее средство. При взаимодействии с водой, особенно горячей, она творит самые настоящие чудеса, уверяют специалисты.

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