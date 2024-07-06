Это растение очистит воздух в квартире лучше пылесоса: дышать станет легче

Жители мегаполисов часто сталкиваются с проблемой загрязнения воздуха, причем не только на улице, но и в своих домах. Это заставляет их тратить деньги на дорогие очистители воздуха или вовсе не проветривать квартиры. Однако есть способ улучшить качество воздуха дома без лишних затрат.

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Многие хозяйки даже не подозревают, что некоторые комнатные растения могут помочь очистить воздух и создать идеальный микроклимат в доме. Одним из таких растений является спатифиллум, который популярен благодаря своему красивому цветению.

Спатифиллум считается не просто декоративным растением, он также эффективно очищает воздух от токсичных веществ. Цветок работает как «пылесос», удаляя из воздуха такие вредные вещества, как ацетон, ксилол, бензол, метилен, трихлорэтилен и фенолформальдегид.

Размещенный в ванне спатифиллум отлично справится со спорами плесени. Растение также поглощает вредное воздействие электрических приборов, поэтому его можно ставить возле бытовой техники.

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