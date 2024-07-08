Как создать роскошный интерьер без помощи дизайнера

Кажется, что создать роскошный интерьер по силам только профессионалам и очень талантливым людям, что это отдельный вид искусства и бюджет на воплощение требуется немаленький. Отчасти это так, но есть отдельные приемы, которые помогут каждому привнести в свой интерьер чуточку роскоши и сделать свой дом самым притягательным местом на свете. Как создать такую атмосферу, «Вечерней Москве» рассказала руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьерной компании Mr.Doors Елена Александрова.

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Эксперт поделилась несколькими лайфхаками, которые помогут сделать роскошный интерьер доступными способами.

Грамотно спланировать пространство

По ее словам, помимо эргономики, важно определиться с композиционным центром, который будет местом притяжения в пространстве, вокруг чего будет объединена вся композиция.

Определиться с цветовой палитрой помещения

Цветов может быть несколько, но желательно, чтобы основных было не более трех, при этом один доминирующий, а другие, представленные в меньшем количестве, — дополнительные или акцентные, посоветовала Александрова. При определении цветовой палитры важно учитывать сразу все поверхности помещения: пол, потолок, мебель, стены, текстиль, декор.

— Выбрать цвета, которые сочетаются между собой, поможет гид по цветовым сочетаниям «Круг Иттена». В Сети можно найти специализированные сайты для создания палитр цветов по фото: выбираете вдохновляющее фото, атмосферу которого вы хотите передать в интерьере, и раскладываете на палитру с помощью такого инструмента, — сообщила собеседница «ВМ».



Выбрать стилистическое решение интерьера

По мнению эксперта, для выбора стиля интерьера важна насмотренность:

— Просматривайте сайты о дизайне интерьеров (журналы или интернет-площадки, аккаунты дизайнеров в соцсетях) и сохраняйте интерьеры, которые вам нравятся. Наблюдайте, выделяйте в них детали, которые вас вдохновляют. Можно сделать коллаж из примеров, которые вам особенно понравились. Обычно на таких площадках редакторы и дизайнеры подбирают действительно актуальные, современные решения.



Пройдя такую подготовку, можно смело идти в магазин мебели и отделочных материалов и подбирать для себя подходящие варианты, имея представление, что вам нравится и какой интерьер вы планируете воплотить, заверила специалист.

Современные формы и модели

Общей тенденцией современных интерьеров являются минималистичные формы и дополнения в виде элементов тех или иных стилистических особенностей, будь то неоклассика, ар-деко или скандинавский стиль, рассказала эксперт. Чистые линии, лаконичные формы часто дополняются интересной фактурой.

— Некоторые предметы мебели выглядят современно благодаря сочетанию разных материалов, например, кожа, текстиль, металл, дерево. Интересна современная тенденция использовать необычные материалы в сочетании с классическими формами, например, хрустальная люстра может отлично сочетаться с пластиковым журнальным столиком, — заметила Александрова.



Декор

Как правило, на этапе задумки нового интерьера о декоре думают в последнюю очередь. Однако в роскошных интерьерах важна каждая деталь, подчеркнула собеседница «ВМ». Бывает так, что весь интерьер служит фоном для того, что вы разместите после ремонта. Декор должен сочетаться с концепцией, стилистическим решением, цветовой гаммой. Лишним предметам здесь нет места.

— Для вещей, который дороги сердцу, важно заранее продумать место в интерьере, вплетая их в общую концепцию, или предусмотреть закрытое хранение, — порекомендовала эксперт. — Цветы, текстиль, предметы интерьера или подборка книг способны сделать ваш интерьер незабываемым и актуальным на многие годы. Кстати, признанные мастера с особой тщательностью следят за подборкой обложек книг, кашпо для цветов, рамок для фото, живописи и так далее, вписывая их в общую картину интерьера.



Поддерживать красоту

Теперь осталось только поддерживать ваше творение, не позволяя повседневной суете засорить ту красоту, которую вы так тщательно создавали, отметила Александрова.