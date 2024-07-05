Ежевика даст урожай на побегах второго года: простой способ

Опытные дачники раскрыли способ получить урожай ежевики на побегах второго года. Для этого нужно сделать всего лишь несколько простых действий.

Все побеги, которые отплодоносили, обрежьте, они больше не понадобятся. Также уберите всю мелкую поросль. Молодые побеги, которые выросли в этом году, укоротите на 1/3, отступая на сантиметр от новой почки. На каждом побеге есть много боковых, их тоже нужно обрезать.

Далее привяжите боковые побеги к основному и начинайте приучать их к горизонтальному положению, придавив каким-нибудь грузом. Таким образом их потом будет проще укрывать на зиму.

Ранее сообщалось, что даже самая маленькая и чахлая герань может дать пышное цветение благодаря правильной подкормке. Такое удобрение готовится из простых ингредиентов, но точно обеспечит мощный рост цветка.

До этого цветовод Елена Литвинова рассказала, что одна из эффективных подкормок для герани изготавливается на основе чеснока, который насыщен фосфором и кремнием. Именно они отвечают за запуск бутонизации цветущих растений. Кроме того, в чесночной подкормке много витаминов А и С, группы В, бета-каротина, кальция, кобальта и кремния.