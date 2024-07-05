Как сэкономить на отделке интерьера без ущерба для стиля

Когда встает вопрос об оформлении интерьера, будь то офисное или жилое помещение, многие заказчики хотят добиться двух целей сразу - и стильного дизайна, и финансовой экономии. Сделать это можно лишь одним путем - сделать микс дорогих и дешевых материалов в интерьере.

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"Одна из главных задач при подборе интерьера - микса заключается в том, чтобы найти такие материалы, которые бы и стоили несколько дешевле материалов премиум-сегмента, и в то же время смотрелись бы дорого и стильно. На самом деле, такие материалы есть, и подобрать их можно", - рассказала "Российской газете" владелец студии дизайна интерьера, архитектуры и ландшафта Юлия Тычино.



В качестве примера подобной стратегии она привела историю из собственной профессиональной жизни. Одному из заказчиков потребовался очень красивый и дорогой ремонт. Однако когда были подсчитаны общие расходы на отделку интерьера, то выяснилось, что ремонт обойдется дороже 50 тысяч долларов. Это была очень большая цена для заказчика. Поэтому было решено сэкономить. Дорогостоящий шпон для панелей из стен заменили ДСП соответствующих расцветок. Панели ДСП были объединены с лепниной и дорогими стенами, покрашены, и в результате общий вид интерьера оказался впечатляющим - смотрелось красиво и дорого, хотя в действительности денег ушло намного меньше, чем в том случае, если бы для отделки стен использовались панели из шпона.

"Это лишь единичный пример создания подобного "дорогого - дешевого" интерьера. Ничего сложного в том, чтобы подменить слишком дорогие материалы более бюджетными по стоимости и в то же время не менее красивыми, нет. К примеру, некоторые виды ламината могут смотреться как натуральное дерево. Если ламинат еще и приклеить, а не положить на подложку, то будет смотреться практически неотличимо от деревянного паркета. Однако подойти к выбору ламината придется со всей ответственностью. Он должен иметь соответствующую фактуру, расцветку. Украшением для такого ламината станут качественные и красивые плинтуса, которые подчеркнут общий стиль ремонта", - поясняет дизайнер.



Самое главное - не использовать при отделке те материалы, которые заведомо будут смотреться дешево, причем, вне зависимости от их реальной стоимости. Например, многие виды обоев или ламината смотрятся дешево и примитивно, и в сочетании с более дорогостоящими элементами отделки они будут выглядеть нелепо, что в итоге испортит общий вид интерьера, и заказчик останется недоволен такой работой.