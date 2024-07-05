Что можно посеять в июле: список овощей и сортов зелени

Май и июнь миновали, большая часть урожая уже собрана с огородов. Однако есть овощи и зелень, которые можно посеять в июле. Опытные дачники подготовили список того, чем можно занять грядки уже сейчас.

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Вы можете посадить горох сортов «амброзия», «первенец, «сладкий изумруд», «спринтер», «шесть недель». Кроме того, в июле можно посеять такие сорта редиса: «глориет F1», «гусар», «вюрцбургский 59», «дабел F1», «джоли», «дуро» и «рамтоуш».

Также в июле хорошо сажается шпинат сортов «мариска F1», «маркиза», «ажур», «застольный», «матадор», «новозеландский», и салат сортов «гейзер», «лакомка», «хрустящий витамин», «гранд», «лолло росса», «лолло бионда» и «московский парниковый».

Ранее опытные огородники посоветовали самостоятельно подготовить универсальную подкормку, которая заставит растения быстрее адаптироваться к грунту и простимулирует новые завязи. Рецепт такой подкормки прост.

До этого биолог Михаил Краснов рассказал, что растения на даче необходимо подкармливать, чтобы они активно и эффективно плодоносили на протяжении всего сезона. По его словам, огурцы и кабачки нужно подкармливать азотом, так как это питает их, особенно если они высажены на скудных и истощенных почвах.