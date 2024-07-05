Назван лучший способ отучить кошку драть мебель

Чтобы отучить кошку драть мебель, необходимо приобрести специальный спрей, рассказала в беседе с NEWS.ru руководитель Московского городского клуба любителей кошек, эксперт международной категории, фелинолог Людмила Макарова. По ее словам, для человека такие средства имеют обычный запах, но животным он кажется резким и отталкивающим. Также эксперт посоветовала брать уже приученного ко всему котенка, так как «дрессировать» взрослых особей в силу их характера бывает очень сложно.

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Существуют спреи, которые отучивают кошек ходить в туалет мимо лотка или раздирать ваши мебель и обои. Они имеют обычный для нас запах, но котам он кажется резким и отталкивающим. Это позволяет отпугнуть кошку от вашего любимого дивана или новых обоев. Также советую покупать сразу приученного ко всему котенка, так как переучивать кошек в силу их характера очень сложно, — объяснила Макарова.



Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Ольга Трофимова предупредила, что кошкам ни в коем случае нельзя давать сырое мясо, так как в нем могут содержаться личинки гельминтов или возбудители инфекционных заболеваний. Эксперт уточнила, что питомца лучше накормить продуктом, прошедшим термическую обработку.