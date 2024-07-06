Стало известно, какие опасности таит в себе постельное белье

Постельное белье накапливает пыль, вирусы и золотистый стафилококк, предупредил профессор кафедры географии, геоэкологии и природопользования факультета естественных наук Государственного университета просвещения, гигиенист Сергей Гильденскиольд. В беседе с NEWS.ru специалист уточнил, что, если ложиться в постель, не приняв перед этим душ, в нее попадают микробы, которые человек накапливал в течение дня.

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Если мы легли, не искупавшись, в постель попадают также пыль, микробы и вирусы, которые прилипли к нам в течение дня — на улице, работе, в торговых центрах, транспорте. Весь этот коктейль из микробов, вирусов, отмерших частичек кожи, пота день ото дня становится все более ядреным. И дело не в запахе, который мы ощущаем, а в негативном воздействии на организм, — пояснил гигиенист.



По словам Гильденскиольда, постель загрязняется круглосуточно. Это происходит, когда человек садится на нее в дневной одежде, когда на кровать забираются питомцы и даже когда люди просто спят, предупредил специалист. Он отметил, что все это способствует снижению иммунитета и различным заболеваниям. Особенно это опасно для аллергиков.

Чтобы обезопасить себя, гигиенист порекомендовал соблюдать элементарные правила чистоты, не пускать на постель домашних любимцев и не садиться в дневной одежде на белье. Кроме того, он порекомендовал менять белье минимум раз в семь дней, а наволочку — два раза в неделю. По его словам, для стирки температура воды должна быть нагрета минимум до 55 градусов.

Это особенно важно, если в одной партии с постельным бельем находятся использованные банные и кухонные полотенца, на которых тоже могут быть бактерии и грибки. Скажем, грибок Candida albicans — причина различных инфекций мочевыводящих путей и гениталий, инфекций полости рта — живет на ткани до месяца. А золотистый стафилококк — не менее двух недель, — заключил Гильденскиольд.



Биолог Сергей Шихов ранее предупредил, что посуду не рекомендуется мыть стиральным порошком из-за содержания в нем вредных компонентов. По его словам, эти вещества могут попасть в организм человека.