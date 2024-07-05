Ландшафтный дизайнер объяснил, как создать идеальный сад на маленьком участке

Представления об идеальном саде у каждого свои. Но он должен быть не только красивым и уютным, но и функциональным. А на маленьком дачном участке тем более, поэтому придется серьезно продумать каждую деталь. Ландшафтный дизайнер Елена Аристова рассказала "РГ", как в стесненных условиях создать удобное для отдыха пространство и на что обратить внимание в первую очередь.

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По ее словам, идеальный сад - не просто красивое сочетание растений и строительных материалов, а среда, созданная под конкретного человека или семью. Поэтому важно, чтобы пространство учитывало стиль жизни владельцев.

"Участок небольшой площади нужно использовать по максимуму и с умом, - отмечает Елена Аристова. - Если у него сложный рельеф, можно создать ровные террасы и разделить их подпорными стенками. А чтобы прикрыть неприглядные виды и зонировать участок - высадить узкие высокие растения, сделать садовые ширмы, перголы из дерева или металла".



Растения лучше высаживать в виде композиций, изгородей или массивов - так они смотрятся привлекательнее и естественнее. Основную часть растительности, говорит ландшафтный дизайнер, обычно составляют хвойные и лиственные кустарники. При необходимости и наличии пространства их дополняют деревьями, многолетними цветущими травами и злаками. Однолетние цветы целесообразнее высаживать в кашпо. Газон должен быть удобным для стрижки газонокосилкой: без острых углов и узких полос, хаотичных кустарников и деревьев.

Для освещения дорожек и основных площадок Елена Аристова советует использовать лампы теплого света - их можно разместить на заборе и стенах построек. Отдельные светильники на газоне устанавливать нежелательно, так как они лучше смотрятся среди растительных композиций. Не лишним в саду будут и розетки. Рядом с ними можно обустроить зону для прослушивания музыки или просмотра фильмов через проектор.

Если место позволяет, на участке можно установить стеклянную теплицу с автоматически открывающимися форточками и автоматическим капельным поливом или пристроить к дому оранжерею. А около зоны с барбекю можно разместить несколько приподнятых грядок для зелени. Например, для укропа, лука, петрушки и базилика.

Важно предусмотреть в саду место, где будет возможность позагорать, пообедать или пообщаться с друзьями. Это может быть открытая площадка с твердым покрытием, настил рядом с домом или беседка под крышей. Если площади позволяют, можно установить костровую чашу и красивую поленницу. Садовую мебель, пледы и подушки лучше подбирать с учетом общей цветовой гаммы и функциональности. Еще момент - пространство для отдыха целесообразнее делать так, чтобы его можно было легко изменить под конкретные запросы.

Обустройство маленьких садов, подчеркивает Елена Аристова, требует особой аккуратности, так как на ограниченном пространстве видна каждая деталь. Важно заранее подумать, где хранить инвентарь и делать всю черновую работу (пилить доски, очищать садовые инструменты от грязи и т.д.). При строительстве могут возникнуть проблемы с подъездом техники и местом для разгрузки. Также могут быть сложности при заказе небольшого количества стройматериалов. Например, тротуарной плитки. Все эти нюансы надо обязательно предусмотреть заранее.