Эксперт назвал незаметно накапливающий грязь и бактерии предмет в спальне

Со временем в матрасах могут незаметно накапливаться бактерии, поэтому важно следить за чистотой этого предмета в спальне, рассказал эксперт по интерьеру Брайан Диллон. Его слова передает издание Daily Mirror.

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По словам Диллона, на коже среднестатистического человека каждую неделю образуется около 10 граммов отмерших клеток, которые остаются на постельном белье, предметах интерьера и матрасе. Они становятся пищей для миллионов пылевых клещей.

«Эти микроскопические организмы процветают в теплых и влажных условиях нашей постели и могут вызвать различные проблемы со здоровьем, включая аллергию, астму и экзему», — объяснил он.



Во избежание накапливания бактерий в матрасе эксперт посоветовал чистить его каждые шесть месяцев, пользоваться специальным защитным чехлом, а также регулярно стирать постельное белье. Одним из самых простых и эффективных способов удалить нежелательные бактерии и другую грязь и пыль Диллон назвал использование пылесоса с насадкой для обивки мебели. Кроме того, продолжил он, пятна на матрасе можно оттереть при помощи раствора из пищевой соды и воды или мягкого моющего средства.

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