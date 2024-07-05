Инженер объяснил, как правильно пользоваться холодильником в периоды жары

Жаркая погода за окном негативно влияет не только на самочувствие людей, но также и техники.

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Инженер Олег Феськов рассказал, что из техники больше всего из-за жары страдают холодильники. Эксперт подчеркнул, что холодильники в жаркую погоду испытывают серьезную нагрузку, пишет LIFE.

«Чтобы уберечь холодильник от поломки, его нужно ставить чуть подальше от стен, чтобы был доступ к обдуванию холодильной машины. Кроме того, если на кухне есть окно, холодильник лучше ставить в уголок в тень, чтобы он не попадал под прямые солнечные лучи. В домашних условиях рекомендуют проверять, чтобы плотно была закрыта дверь холодильника», — советует Феськов, пишет Радио «Комсомольская правда».



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