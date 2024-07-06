Ветеринары назвали запахи, которые не нравятся кошкам

Многим кошкам не нравятся определенные запахи. Эту особенность можно использовать для личных целей: к примеру, можно отучить питомца драть мебель или справлять нужду в неположенном месте.

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Одним из самых нелюбимых ароматов у четвероногих являются пряности, им не нравятся почти все специи. Чаще всего они избегают перца, имбиря, майорана, чеснока или розмарина. Кроме того, кошкам не нравятся ароматы эфирных масел. Их часто применяют для отпугивания животных. Особенно плохо они воспринимают лаванду и цитрусовые.

Помимо этого, коты плохо относятся к запаху лука. Можно резать овощ и оставлять его в проблемных местах. Кошкам также не нравится аромат цитрусовых, можно использовать кожуру, чтобы держать питомца подальше от нежелательных мест, сообщило издание Pravda.ru.

Зоопсихолог Елена Клюсовец объяснила, почему кошки бегают и шумят по ночам, и дала совет, как справиться с ночными повадками питомцев. По ее словам, стоит придумать для своей кошки какие-то увлекательные занятия в дневное время. Например, можно приобрести для питомца интеллектуальные игрушки, а также игрушки-кормушки.