Пять правил ухода за голубикой

Голубика — вкусная и полезная ягода, цены на которую в магазинах и на рынках каждый год бьют рекорды. Чтобы самому получить богатый урожай, нужно соблюдать пять простых правил. Вот они.

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Первое. Поливайте голубику одиг-два раза в неделю в сухую погоду. Это очень влаголюбивое растение, поэтому на один взрослый куст требуется не менее 10 литров воды. При сильной жаре частоту поливов нужно увеличить.

Второе. Чистите землю под кустом голубики от сорняков. Это очень важно для молодых кустарников. Также уделяйте внимание рыхлению грунта. Рыхлите его не только во время прополки, но и после каждого полива.

Третье. Мульчируйте почву под кустарником, чтобы упростить уход за ним. Это сдержит рост сорняков и уменьшит испарение влаги с поверхности грунта. Промульчируйте почву с помощью коры хвойных деревьев, перепревших опилок или шелухой кедровых орехов.

Четвертое. Соблюдайте правильный уровень кислотности почвы. Голубика любит кислую почву. Уровень pH должен быть в пределах 3,5–4,5 единицы.

Пятое. Защитите кустарник от птиц. Это нужно сделать еще до полного созревания ягод. Для этого используйте сетку с ячейками 2,5 см. Сетка не должна лежать на самом кустарнике, установите ее на опоры, хорошо натянув, передает Telegram-канал «Моя дача».

Ранее стало известно, что жимолость нуждается в подкормке даже во время завязывания и созревания ягод, поэтому ее можно вводить уже в июне. Это влияет на урожайность культуры, так что пренебрегать этим мероприятием не стоит.