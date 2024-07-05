Рецепт удобрения для выращивания свеклы

Чтобы вырастить яркую и сочную свеклу, ее нужно сажать в рыхлую почву, сообщили авторы портала Hibiny. Однако для достижения лучшего эффекта корнеплоду нужна прикормка из воды и обычной пищевой соли.

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Так, рекомендуется разводить одну чайную ложку соли на ведро воды. Таким раствором нужно регулярно поливать свеклу, чтобы она была не только насыщенного цвета, но и сладкой на вкус. Для того чтобы овощ вырос больших размеров, можно добавлять удобрения из древесной золы или настоя коровяка.

Также дачникам посоветовали для лучшего роста петрушки и укропа размещать посадку в затемненных местах, так как зелень не любит солнцепек. Поливать грядки нужно как минимум дважды в неделю.

Ранее сообщалось, что йод обладает антисептическими свойствами, защищающими тепличные растения от различных заболеваний, например фитофтороза, из-за которого листья и стебли начинают увядать и усыхать. Несколько пузырьков с этим лекарством нужно установить на опоры в вертикальном положении. Йод будет испаряться из открытых баночек, дезинфицируя воздух и защищая растения.

Вещество также будет впитываться листьями растений. Однако, как предупреждают эксперты, дачникам не стоит заходить в теплицу очень часто, поскольку йод в летучем состоянии может навредить организму.