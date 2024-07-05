Как устранить неприятный запах в раковине на кухне

После тяжелого рабочего дня порой бывает так лень прибираться и мыть посуду… Но лучше это сделать, ведь в противном случае есть риск столкнуться с неприятным запахом из раковины на утро. Что делать, если это уже произошло?

© unsplash

Одна женщина поделилась в личном блоге любимым лайфхаком, которым она пользуется уже не первый год. Для приготовления волшебной смеси потребуются два ингредиента: сода и уксус.

Полотенца неприятно пахнут: простой лайфхак вернет им свежесть за одну стирку

Нужно их смешать и залить раковину на некоторое время. Для большего эффекта можно промыть ее моющим средством.

Приятный запах и отсутствие засоров гарантированы, уверяет женщина.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как легко и просто отмыть кружку от кофейных и чайных разводов.