Кинолог раскрыл, как найти потерявшегося питомца на улице

Потерявшихся на природе питомцев следует искать незамедлительно, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Вероятность найти собаку наиболее высока лишь первые сутки после пропажи, подчеркнул он. Лучше всего привлечь к этому друзей, родственников и знакомых — чем больше людей, тем лучше.

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Зовите питомца по имени, есть вероятность, что он выйдет на ваш голос <...>. Не прекращайте поиски. Собаку могли найти волонтеры или просто неравнодушные люди, отвечайте на все отклики и используйте все ресурсы для распространения информации. Бывали случаи, когда собаку находили спустя два-три года после пропажи, — сказал Голубев.



Специалист также посоветовал возвращаться в то место, откуда пропал питомец. Собака может вернуться по своим следам. Не забудьте также опросить прохожих и жителей ближайших домов — пес может инстинктивно направиться в сторону человеческого жилища. Еще можно обратиться к местным охотникам, у которых, скорее всего, есть свой форум, — собака может прибиться к ним, заключил он.

Ветеринарный доктор Владимир Уражевский ранее заметил, что в жару стоит завесить комнату шторами, чтобы помочь домашнему животному. Помимо этого, он предложил обеспечить питомцу доступ к прохладной воде.

Кроме того, Голубев сообщил, что не все собаки любят и готовы терпеть ласку от человека в виде объятий и поцелуев. Настойчивое внимание может вызвать у животного стресс. Кинолог призвал всегда оценивать готовность питомца идти на контакт. При этом если собака вырывается, то лучше уважать ее личные границы.