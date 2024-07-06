Ученые нашли способ продлить жизнь домашним кошкам

Японский иммунолог Тору Миядзаки разработал вакцину для продления жизни домашней кошки, пишет Pravda.ru. По данным источника, препарат уже прошел клинические испытания. Вакцина позволит продлить жизнь питомцу до 30 лет.

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Препарат Миядзаки состоит в том числе из белка-ингибитора, который помогает почкам кошек избавляться от токсинов через иммуноглобулины. В 2015 году ученые заметили, что у кошек этот белок не всегда работает должным образом: почки не могут справиться с выведением вредных веществ, и одной из основных причин преждевременной кончины кошек является хроническая почечная недостаточность.

Вакцина решает эту проблему. В лучшем случае, жизнь кошки можно будет продлить почти в два раза — до 30 лет. Исследователи заверяют, что препарат поможет даже тем питомцам, которые неизлечимо больны. В настоящий момент специалисты работают над удешевлением стоимости вакцины, чтобы его могли позволить себе все владельцы кошек. Препарат должен выйти на рынок в 2025 году.

Ранее в России завершились испытания вакцины против всех видов онкологических заболеваний. Исследование препарата проводилось на мышах, которым искусственно привили меланому.