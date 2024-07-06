Как помочь розам пережить лето, если жара за 40

Очень люблю розы! У меня их пока не так много, но постепенно коллекцию увеличиваю.

© 7dach.ru

К сожалению, розы у нас летом страдают от солнцепека: обгорают бутоны сортов светлых тонов, цветут они не так пышно, как весной или в начале лета.

Сейчас, например, температура держится около сорока. Только в сентябре, когда спадает жара, розочки оживают и активно зацветают с новой силой.

Конечно, как могу, стараюсь им помочь пережить этот период. Весной, как только розы распускают первые листочки, в лунки я подсыпаю нитроаммофоску для наращивания зеленой массы. В этом году весна была странной: апрель — жаркий, приходилось поливать розы чаще, чем обычно. В мае была угроза заморозка, но немного пострадала только нежная зеленоцветковая роза 'Лимбо'.

С конца мая начала подкармливать удобрением «Bona Forte» для роз и хризантем.

Купила два флакона: серии 1 — «Красота» и серии 2 — «Здоровье».

Ими очень удобно пользоваться, на колпачке указаны метки, 10 мл разбавляется в 1,5 л воды. Я рассчитываю и отмеряю, сколько мне нужно на поливальник.

Эти удобрения можно применять весь весеннее-летний сезон 1 раз в 10-15 дней. У меня примерно так и получается, один раз в две недели. Сначала лучше использовать удобрение одной серии, затем второй. Например, 2 месяца поливать с удобрением одной серии, затем, следующие 2 месяца – удобрением второй серии.

Минеральное удобрение серии 1 — «Красота» содержит азот – 3%, фосфор — 4%, калий — 8%, микроэлементы в хелатной форме, витамины и янтарную кислоту и способствует большей декоративности растений, увеличивает количество цветов и их размеры, обеспечивает насыщенность цвета.

Удобрение серии 2 — «Здоровье», способствует восстановлению истощенной почвы и повышению иммунитета растений, содержит: азот – 3%, фосфор — 4 %, калий — 8%, микроэлементы в хелатной форме, гуминовые кислоты. У нас нет газона, распространенное явление — ветры-суховеи, что, конечно же, истощает почву еще больше, поэтому очень важно поддерживать плодородие.

Эти удобрения можно также использовать для внекорневой подкормки. Еще удобно, если остается вода с удобрением, можно полить и хризантемы.

Помимо подкормок, периодически рыхлю почву в лунках, убираю сорняки. Недавно обрезала у роз отцветшие бутоны и те, которые обгорели, чтобы они не отнимали лишние силы. Если бывает возможность, то поздно вечером устраиваю розам дождевание, листьям это очень нравится.