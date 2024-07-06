Ветеринар оценил новый способ продлить кошкам жизнь

Врач-ветеринар Антон Моднов рассказал, позволит ли вакцина для продления жизни кошкам справиться с их хроническими заболеваниями, сообщает издание «Комсомольская правда».

© Unsplash

По его словам, болезнь почек и мочекаменная болезнь не могут быть решены однократным введением лекарства, так как эти заболевания формируются из-за целого ряда факторов.

Кошки могут прожить долго, но в этом случае должны сойтись и хорошая генетика, и отсутствие инфекций, и повышенное внимание хозяина. Ветеринар отметил, что у них в клинике есть пациенты, которым 24 года. В среднем кошки живут 12-13 лет, а смерть наступает по различным причинам, часто – именно от почечной недостаточности.

Эксперт также дал советы владельцам, как помочь кошке прожить дольше.

Так, он посоветовал избавить животных от стресса: установить домик и лежанку, где их никто не побеспокоит, купить игрушки.

Необходимо следить за питанием кошки. Если она предпочитает есть натуральную пищу, нужно удостовериться, что продукты свежие. Вода из-под крана не подойдет из-за примесей – наливайте ее из бутылки или из фильтра. Можно рассмотреть вариант покупки питьевого фантанчика.

Ранее стало известно, что японский иммунолог Тору Миядзаки разработал вакцину для продления жизни домашних кошек.