Назван способ эффективно очистить стиральную машину

Стиральные машины стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Однако большинство из нас не задумываются о том, что она также нуждается в уходе и регулярной очистке.

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Если забывать об этом, то со временем в укромных уголках стиральной машины начнут скапливаться грязь и слизь, из-за чего выстиранные вещи будут иметь неприятный запах плесени и затхлости.

Чтобы избежать этого, необходимо регулярно оставлять дверцу открытой после каждой стирки. Также следует периодически сливать остатки воды из сливного шланга, где накапливаются грязные «хлопья» с неприятным запахом.

Кроме того, важно периодически очищать сливной фильтр, где откладывается 90% посторонних предметов, попавших в бак. Очистка этого элемента необходима для нормальной работоспособности стиральной машины. Сам отсек и крышку от него промывайте хлорсодержащими средствами.

Чтобы стиральная машина работала исправно, чистите ее раз в полгода. С этой целью можно использовать белизну с хлором.

Для очистки залейте литр средства в отсек для порошка и запустите 90-градусный цикл стирки при пустом барабане. Когда дверца нагреется, остановите или временно отключите машину на пару часа. За это время белизна проникнет даже в самые труднодоступные уголки.

По истечении времени снова запустите стиральную машину и дайте циклу стирки завершиться. Затем включите режим полоскания, чтобы удалить остатки хлора из системы. Готово!

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