Раскрыт рецепт универсальной подкормки для любых садово-огородных культур

Опытные садоводы и огородники знают, что растения в саду или огороде нужно подкармливать в течение всего сезона. Лучше всего добавлять питательные вещества прямо в бочку для полива. Однако важно использовать минимальные дозировки, чтобы не перенасытить почву.

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Агроном Ксения Давыдова раскрыла рецепт универсальной подкормки для любых садово-огородных культур. Для приготовления удобрения понадобятся таблетки мумие, содержащие гуминовые кислоты, минералы и более 80 органических и неорганических веществ. Такая подкормка укрепит растения и сделает их здоровыми.

Для приготовления растворите 20 таблеток мумие в литре воды. Раствор влейте в бочку, предназначенную для полива (соотношение дано для 100-литровой бочки). Поливайте этим удобрением культуры под корень — и урожайность ваших растений увеличится в разы, передают «Хибины».

Ранее сообщалось, что даже самая маленькая и чахлая герань может дать пышное цветение благодаря правильной подкормке. Такое удобрение готовится из простых ингредиентов, но точно обеспечит мощный рост цветка.