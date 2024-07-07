Как провести пикник с пользой для себя и для природы

Летом многие горожане любят проводить выходные на свежем воздухе — отдыхают в ближайшем парке или отправляются в лес на прогулку. Рассказываем о том, как организовать пикник с пользой для себя и без вреда для природы. Полезными советами поделились в комплексе городского хозяйства.

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Перейти на экологичную тару

При взвешивании фруктов и овощей для пикника в супермаркете можно воспользоваться специальными тканевыми мешочками. Они экологичнее, чем одноразовые полиэтиленовые пакеты, к тому же прекрасно подходят и для покупки на развес конфет, печенья, круп и макарон.

Продукты, а также посуду, пледы и другие необходимые вещи удобно разместить в тканевых шоперах. А еще для пикника могут пригодиться термосумки, рюкзаки, корзинки, авоськи.

Рассчитать, сколько еды потребуется

Если заранее составить меню и закупить продукты по списку, в дальнейшем не придется выбрасывать остатки. Разумный подход поможет избежать лишних затрат и отходов. А еще экономичнее и экологичнее покупать продукты на развес и класть их в свою тару.

Можно закупить продукты и впрок. Приобретение их в больших объемах требует меньшего количества упаковки, а именно она составляет значительную часть отходов.

Использовать надежную посуду

Красивая посуда из нержавеющей стали прослужит не одно лето. Стаканы и тарелки из прочного пластика менее долговечны, но даже они будут экологичнее, чем привычная одноразовая посуда. Для горячих напитков можно использовать термос или термокружку, а для холодных — многоразовую бутылку.

Еду, приготовленную дома, лучше положить в многоразовые контейнеры. Полиэтиленовые пакеты, пленка, фольга увеличат количество мусора, который останется после пикника.

Пользоваться многоразовым мангалом

Многоразовые мангалы легкие и прочные, быстро складываются и помещаются даже в обычный городской рюкзак. Благодаря более толстым стенкам они лучше удерживают тепло и менее подвержены коррозии, чем одноразовые. Готовить в них удобно и безопасно, а еда получается вкуснее.

Выбирать тканевые полотенца

Льняные и хлопковые полотенца сделают выезд на природу более эстетичным, а с загрязнениями справятся не хуже одноразовых салфеток. От них лучше вообще отказаться. Влажные салфетки делают из синтетической целлюлозы и пластиковых волокон. В переработку их не принимают. При выборе бумажных салфеток предпочтение лучше отдать тем, которые сделаны из переработанного сырья.

Оставить после себя чистоту

Место пикника после вашего ухода должно остаться чистым. Мусор лучше рассортировать в несколько мешков — для пищевых отходов, пластика, бумаги, стекла, металла — и забрать с собой.

Не следует сжигать в костре пластиковые отходы: при высоких температурах они выделяют ядовитые вещества. Лучше сдать тару на переработку.

Обжигать в костре консервные банки и оставлять их на месте пикника тоже не стоит. Жесть имеет специальное покрытие, которое защищает от коррозии. Не всегда оно полностью разрушается при обжиге, а значит, процесс разложения такой банки займет десятки лет. Правильное решение — сплющить ее, забрать с собой и выбросить в специальный (синий) контейнер.

Бумажные отходы хорошо горят, но еще лучше перерабатываются, поэтому чистые и сухие бумажные и картонные упаковки тоже лучше отправить в бак синего цвета. И конечно, обязательно нужно унести с собой тару из стекла, ведь, оставленное в лесу, оно может создать эффект линзы и стать причиной пожара.