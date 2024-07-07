Как ловить рыбу на фидер: инструкция для начинающих

Рыбалка на первый взгляд кажется простым ремеслом, легким в освоении. Однако у новичков зачастую возникают проблемы уже на этапе выбора снастей. В настоящий момент популярностью начинает пользоваться фидерная рыбалка, особенно среди начинающих. Фидер представляет собой снасть для ловли донной рыбы. От спиннинга он отличается тем, что удочку не нужно постоянно удерживать в руках, на весу, также сигнал о пойманной рыбе передается прямо на удилище. URA.RU рассказывает подробнее, как ловить на фидер.

Фидер против спиннинга

Фидер — это снасть для донной ловли, которая предполагает наличие специальной кормушки-груза, подбираемой в зависимости от условий рыбалки. Его изобрели в Великобритании в 50-х годах XX века, и по его внешнему виду эта снасть сильно напоминает спиннинг. Фидерное удилище может быть как телескопическим, так и штекерным, обычно снабжается безынерционной катушкой.

Фидерная рыбалка привлекает новичков возможностью добыть богатый улов и рыбачить на любых водоемах. Это и маленькие и крупные, с быстрым течением или без него.

Основное отличие фидера от спиннинга заключается в том, что сигнал о поклевке передается на вершину удилища, а не на вашу руку, как в случае использования спиннинга при забросе приманки. Все фидерные удилища оборудуются разными по жесткости вершинками-сигнализаторами.

Обычно длина фидерного удилища колеблется от трех до 4,5 метра. Фидеры имеют большое количество пропускных колец и весят больше, чем спиннинги, однако это не считается их недостатком. После заброса фидер можно положить на подставку, и не нужно будет удерживать его в руках как спиннинг.

Учитесь читать дно

Чемпион мира по фидерной рыбалке Алексей Фадеев в разговоре с журналистами отмечал четыре ключевых аспекта донной ловли. В первую очередь он посоветовал научиться читать дно и находить перспективные точки для ловли рыбы.

По его словам, идеальная точка под водой — это место, где рыбы мигрируют и питаются. Прежде чем начинать фидерную рыбалку, следует подготовить рабочее удилище и катушку с плетеным шнуром на шпуле. На собранную оснастку надо закрепить специальный маркерный груз, на котором есть грунтозацепы и выступы. После стоит покидать груз на разные дистанции и когда тот будет опускаться на дно, на руку будут передаваться различные ощущения в зависимости от донной поверхности. Спустя время рыболов сможет почувствовать разницу.

«Стук, дребезжание, скольжение, увязание, скатывание и многие другие. Главное — учитесь понимать это, старайтесь определить, что это все значит: ил это или камни, ракушки, водоросли или глина», — рассказал Алексей Фадеев. Его слова передает «Мир охоты».



Строго в одном месте

Очень важно сосредотачиваться на ловле в одном месте, используя прикормку. Не стоит пытаться менять точку ловли, куда не получится добросить фидерную оснастку. Причем бросать опытный рыболов советует строго по четкому ориентиру.

«В этом вам поможет специальная клипса на шпуле катушки, она может быть круглой или треугольной. Если вы зафиксируете под ней леску, то на забросе она будет ограничиваться в вылете этой клипсой», — рассказал Фадеев.



Четкие ориентиры, по которому рыболов закидывает снасть, позволят собрать рыбу в одном месте.

Стоит кормить заранее

Перед рыбалкой стоит создать на воде так называемое кормовое пятно. Стартовый закорм поможет быстрее привлечь рыбу и потом ловить ее с прикормочного пятна.

Петля Гарднера

Это одна из наиболее популярных универсальных оснасток для любителей фидерной ловли. Прекрасно работает, как на стоячей воде, так и на течении. За счет своих конструктивных особенностей, этот монтаж в 90% случаев самоподсекает рыбу. Этот монтаж хорош тем, что вяжется за минуту и почти никогда не путается во время эксплуатации. Он позволяет оперативно отследить момент поклевки.