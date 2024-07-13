Шесть способов наточить кухонные ножи без помощи мужа

Каждая хозяйка знает, что острый нож – залог успешного приготовления пищи. Однако не всегда под рукой оказывается мужчина, готовый помочь в заточке. "Рамблер" поделится эффективными и простыми методами, чтобы женщина могла сделать это самостоятельно.

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Заточка с помощью мусата

Мусат – это длинный металлический стержень с рукояткой, предназначенный для правки и заточки ножей. Использование мусата – один из самых простых и безопасных способов заточки.

Поставьте мусат вертикально на стол и удерживайте его одной рукой.

Возьмите нож другой рукой и под углом 20 градусов к мусату проведите лезвие ножа сверху вниз, от ручки до кончика.

Повторите процесс с другой стороны лезвия.

Сделайте по 5-10 движений с каждой стороны.

Заточка с помощью точильного камня

Точильный камень – это классический инструмент для заточки ножей, который можно использовать в домашних условиях.

Положите точильный камень на мокрое полотенце, чтобы он не скользил.

Намочите камень водой или маслом, в зависимости от его типа.

Держите нож под углом 15-20 градусов к камню и проводите лезвие от основания до кончика, начиная с одной стороны.

Повторите процесс для другой стороны лезвия.

Продолжайте затачивать нож до получения желаемой остроты.

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Заточка с помощью точилки для ножей

Точилки для ножей – это устройства с встроенными абразивными поверхностями, которые обеспечивают быструю и легкую заточку.

Установите точилку на ровную поверхность.

Вставьте нож в прорезь точилки и проводите лезвие от основания до кончика, слегка надавливая.

Повторите процесс несколько раз, пока нож не станет острым.

Использование керамической кружки

Этот способ подходит, если у вас нет специальных инструментов под рукой.

Переверните керамическую кружку вверх дном.

Найдите необработанную кромку на основании кружки.

Держите нож под углом 15-20 градусов к кромке кружки и проведите лезвие по кромке, начиная с одной стороны.

Повторите процесс для другой стороны лезвия.

Заточка с помощью наждачной бумаги

Наждачная бумага – это доступный и простой способ заточки ножей.

Положите лист наждачной бумаги на ровную поверхность.

Держите нож под углом 20 градусов к бумаге и проводите лезвие от основания до кончика.

Повторите процесс с другой стороны лезвия.

Используйте наждачную бумагу с разной зернистостью для получения более острого лезвия.

Заточка с помощью металлической полоски

Этот метод подходит, если под рукой нет специальных инструментов.

Найдите металлическую полоску или край другой металлической поверхности.

Держите нож под углом 15-20 градусов к полоске и проводите лезвие по кромке.

Повторите процесс для другой стороны лезвия.

Заточка ножей – это навык, который может освоить любая хозяйка. С помощью простых и доступных методов вы сможете поддерживать свои кухонные ножи в отличном состоянии, не прибегая к помощи мужа.

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