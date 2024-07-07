Агроном рассказал, как правильно ухаживать за кукурузой

Агроном из Новосибирска рассказал дачникам, как правильно ухаживать за кукурузой. Портал "Аргументы и факты - Новосибирск", ссылаясь на эксперта Ингу Болкунову сообщает, что кукуруза – довольно привередливая культура, которая нуждается в постоянном уходе.

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Агроном обращает внимание на то, что у кукурузы сразу снизу идут ответвления – боковые побеги. Их необходимо выломать у самого основания, при этом кукурузу можно подокучить.

«Пасынки обычно отделяются от ствола, на нем может быть початок, но он будет небольшой. В лучшем случае – меньше половины нормального початка кукурузы», - объясняет Инга Болкунова.



Для того, чтобы початки получились полноценными агроном советует у цветущей кукурузы отрывать кусочек «метелки» - верхушки растения. Затем необходимо проходить «метелкой» по волоскам кукурузы.