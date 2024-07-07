Эксперты объяснили, как сделать детскую площадку своими руками

«Объясняем.рф»: качели можно сделать с опорой на высокое дерево с толстыми ветвями. Родителям с детьми за городом необходима детская площадка. Такая сделает досуг ребёнка на даче или в деревне намного интереснее и веселее. Разбираемся, как смастерить площадку своими руками, чтобы ваше чадо было довольно, и чтобы конструкция была безопасной.

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Где расположиться

Эксперты портала «Объясняем.рф» посоветовали располагать площадку вдали от дороги, парковки и колодца. Лучше, если это будет место в тени. Если такой возможности нет, то лучше натянуть тент или поставить пляжный зонт, чтобы ребёнок мог играть даже в жару.

Как устроить шалаш и песочницу

Опорой для качелей может стать высокое дерево с толстыми ветвями. Их можно купить уже готовые или смастерить с помощью доски и крепкой верёвки. Песочницу тоже можно купить уже готовую или сделать самому. Для этого нужно сделать небольшую яму в форме квадрата и засыпать её гравием, а далее постелить геотекстиль, сделать бортики и можно насыпать песок.

Что ещё можно сделать

Полоса препятствий. В землю можно закопать два бревна, а между ними соорудить паутинку из верёвки;

Футбольные ворота. Их можно сделать из пластиковых труб.

Впрочем, некоторые детские развлечения будут полезны и для взрослых. Например, прыжки на одной ноге. Подробности тут.