Ландшафтный дизайнер рассказала, как создать идеальный сад

Специалист онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи» Елена Аристова объяснила, как обустроить красивый и удобный сад, даже если у вас мало места на участке.

Участок можно поделить на зоны, например, с помощью садовых ширм. Или сделать естественную ограду из узких высоких растений.

Перед высадкой растений стоит прежде продумать композицию, чтобы в итоге получился привлекательный вид. Обычно в качестве основной части выбирают лиственные и хвойные кустарники. При необходимости можно дополнить пространство деревьями, многолетними травами и злаками. При этом дизайнер отмечает, что однолетние цветы лучше высаживать в кашпо, а газон должен быть удобным для стрижки газонокосилкой.

Из ягодных кустарников лучше выбирать те, что занимают не очень много места. А зону для барбекю можно сделать более «гастрономической» за счет высаженных грядок со съедобной зеленью, например петрушкой и базиликом.

Если в саду смонтировать розетки, можно создать уютное освещение. Для этого лучше использовать лампы теплого света. Не стоит размещать светильники на газоне, целесообразней прикрепить их к забору или стене. Освещенную зону можно будет использовать для приятных посиделок или просмотра фильма через проектор.

Садовую мебель и прочие аксессуары для отдыха стоит продумать и подобрать с учетом цветовой гаммы. Если позволяют размеры участка, в саду можно разместить костровую чашу.

Также специалист подчеркивает, что обустройство даже маленьких садов требует особого внимания. Должны быть предусмотрены места для хранения инвентаря и черновой работы.