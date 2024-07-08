Простой рецепт трех подкормок для перцев

Народные средства могут отлично заменить магазинные подкормки для перцев. Их можно приготовить из подручных средств, но при этом они эффективны. Вот три варианта таких удобрений.

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Зола: приготовьте раствор из расчета одна столовая ложка золы на литр воды. Оставьте раствор на сутки, а затем поливайте им растения под корни.

Йод и молоко: добавьте 10 капель йода в один литр нежирного молока. Полученный раствор разведите в 10-литровом ведре воды.

Борная кислота: растворите пять граммов борной кислоты в пяти литрах воды.

Все эти удобрения вносите только под корень. Для приготовления растворов используйте теплую воду. Кроме того, не забывайте предварительно увлажнять почву перед внесением удобрений.

Ранее сообщалось, что даже самая маленькая и чахлая герань может дать пышное цветение благодаря правильной подкормке. Такое удобрение готовится из простых ингредиентов, но точно обеспечит мощный рост цветка.

До этого опытные огородники посоветовали самостоятельно подготовить универсальную подкормку, которая заставит растения быстрее адаптироваться к грунту и простимулирует новые завязи. Рецепт такой подкормки прост.