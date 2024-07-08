Эксперт назвал преимущество породы мейн-кун

У кошек породы мейн-кун кровь группы А, что подходит большинству других кошек, рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Андрей Руденко. По его словам, переливание крови является серьезной проблемой в ветеринарии.

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В плане развития осложнений у кошек выделяют три группы крови: А — 91% популяции кошек, B — 6%, АВ — 1%. Врачи выяснили, что у всех мейн-кунов группа А, которая подойдет для большинства кошек, — объяснил эксперт.



Профессор отметил, что у мейн-кунов большая масса тела по сравнению с другими кошками, что позволяет брать больше крови без вреда животному. Кроме того, у породы нет злокачественных групп крови, дающих осложнения.

Есть такой момент, что однократно можно перелить несовместимую кровь, однако после этого могут возникнуть тяжелые последствия. Однократно кошке можно перелить собачью кровь, это ксенотрансфузия, это без последствий, — подчеркнул Руденко.



Специалист добавил, что для донорства необходимо проверять животных на наличие инфекций, паразитарных и хронических заболеваний.

Ранее японский иммунолог Тору Миядзаки разработал вакцину для продления жизни домашней кошки. Препарат уже прошел клинические испытания. Вакцина позволит продлить жизнь питомцу до 30 лет.