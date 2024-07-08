Дом или квартира: что выбрать для молодой семьи с двумя детьми

Решение о месте жительства — это выбор стиля жизни всей семьи. Будет ли это просторный дом с собственным садом или квартира в центре города с доступом ко всем необходимым удобствам? Совладелица и директор по развитию строительной компании Анастасия Русских рассказала о преимуществах и недостатках каждого варианта, финансовых нюансах и о том, что учесть при выборе.

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Жизнь в квартире: преимущества

Единая система коммуникаций и техническое обслуживание

В многоквартирных домах есть управляющие компании (УК), которые занимаются уборкой подъездов, уходом за прилегающей территорией, своевременной проверкой и заменой общедомового оборудования. Если у вас случится авария, нужно будет только позвонить в диспетчерскую службу: специалисты приедут и устранят проблему.

Развитая инфраструктура

Жилые комплексы (ЖК) обычно располагаются вблизи магазинов, медицинских учреждений, банков, школ, а также с учетом удобства транспортной развязки. Даже если новый ЖК строится на абсолютно пустой территории, вскоре рядом появляются садики, школы, запускают общественный транспорт. Все эти заботы ложатся на плечи застройщика и администрации муниципалитета.

Социальное окружение

В многоквартирных домах взрослые поддерживают общение соседями, а дети заводят дружбу на общей игровой площадке, все одногруппники и одноклассники живут рядом.

Безопасность

Сейчас ЖК оснащены целой системой безопасности: видеодомофоны, камеры в подъездах и лифтах, консьержи и «тревожные кнопки». Кроме того, рядом с вами всегда есть соседи. Если у вас с ними налажено доброжелательное дружеское общение, можно попросить их о присмотре за жильем в случае отъезда или о помощи вашим детям в случае возникновения внештатной ситуации в ваше отсутствие.

Площадки и уход за территорией

Проживая в многоквартирном доме не нужно беспокоиться об уборке снега, кошении травы, посадке цветов и зелени, установке лавочек, детских горок, качелей и т.д. Все эти задачи решает управляющая компания.

Недостатки квартир

Маленькие площади и ограничения перепланировки

Если говорить о недостатках жизни в квартире, то на первом месте для семей с детьми будет ограниченное пространство. Будет сложно обеспечить каждому члену большой семьи отдельную комнату. В многоквартирных домах действуют строгие правила и ограничения на проведение ремонтных работ, затрагивающих планировку. Любые значительные изменения требуют согласования и получения разрешения.

Проблемы с парковкой

У современных семей почти всегда есть машина, а у некоторых — даже две. При этом многоэтажные жилые комплексы не располагают достаточной площадью для паркинга. Проблема становится острой из-за высокой плотности застройки, которую сейчас можно наблюдать в новых микрорайонах. Конфликты между соседями за парковку уже стали привычным делом, ведь в условиях конкуренции водители вынуждены успевать поставить автомобиль на свободное место.

Шум

Жизнь в квартире предполагает близкое соседство с другими людьми, что тоже вызывает дискомфорт, особенно если у вас плохая звукоизоляция. Работающая техника, звуки шагов и разговоров, громкая музыка или телевизор. Кроме того, для жителей городов шум часто становится фоном: звуки транспорта, стройки мероприятия и т.д. Непрерывное воздействие приводит к стрессу и проблемам со сном.

Затраты на общедомовые коммунальные услуги

В квартире вы платите не только за то, что фактически тратите, но и за общедомовые расходы, капитальный ремонт, уборку территории, вывоз мусора и т.д.

Плюсы жизни в частном доме для семьи

Пространство — главное преимущество дома

В своем доме вы не ограничены типовыми проектами и можете воплощать любые архитектурные и дизайнерские решения. Уютный камин в гостиной, зона для отдыха и чтения с панорамным окном и видом на сад, большая обеденная зона для семейных праздников — вы можете реализовать любую идею.

Дети, которым свойственно конкурировать за пространство, наконец обзаведутся своей комнатой. Взрослые могут обеспечить себе место для работы и хобби, например, выделить комнату под кабинет.

Личный двор

Дети обладают огромной энергией и любовью к активным играм, а собственный двор предоставляет для этого широкое и безопасное пространство. Многие устанавливают около дома качели и небольшие спортивные комплексы. Родители при этом могут спокойно наблюдать за детьми из окна или находясь рядом.

Личный двор — это идеальное место, чтобы организовать зону отдыха, пригласить друзей на барбекю или шашлыки или организовать праздник и не беспокоиться о том, что вы мешаете соседям.

Выращивание здоровых продуктов

Среди современных семей сейчас очевиден тренд на здоровое питание. Многие стараются покупать продукты у фермеров, а не в сетевых магазинах, но это выходит достаточно дорого. Частный дом позволяет выращивать экологически чистые овощи, зелень и плоды с меньшими затратами и с уверенностью в качестве урожая.

Тишина и приватность

Частные дома обычно расположены в более спокойных и зеленых районах, вдали от шумных улиц и магистралей. Это важно для тех, кто любит тишину и спокойствие. Вас не будут беспокоить звуки от соседей за стеной, громкая музыка, ремонт или шумные вечеринки. Вы сами определяете, кто может войти на вашу территорию и не беспокоитесь о посторонних взглядах.

Возможность экономить на коммунальных услугах

В доме можно самостоятельно регулировать использование электроэнергии, воды или газа. Кто-то будет включать отопление на полную мощность, а кому-то предпочтительна легкая прохлада. Вы не платите за общедомовые нужды и оплачиваете только те ресурсы, которые использовали.

Минусы жизни в доме

Забота об инженерных сетях

Собственники самостоятельно должны обеспечить жилище коммуникациями: теплом, водопроводом, канализацией, электроэнергией. Отопление может быть более затратным, особенно в холодных регионах.

Нужно контролировать исправность систем, ремонтировать их своими силами, привлекать и оплачивать работу специальных служб. Облагораживать территорию тоже придется самим: зимой чистить снег, а летом убирать траву.

Удаленность от города

Если вы живете за городом, вам придется возить детей в школы и на кружки на машине, а также тратить больше времени на дорогу от дома до работы.

Если дом располагается в малонаселенном месте, могут возникнуть проблемы с социализацией — детям попросту будет не с кем знакомиться и гулять. Поэтому жилье лучше выбирать в более развитых пригородных районах. Иногда в них уже есть школы, детские центры и развитое семейное комьюнити.

Безопасность

В индивидуальных строениях нет системы охраны, как в некоторых многоквартирных домах. Но владельцы сами могут это исправить: установить наружное наблюдение во дворе, пожарные датчики, сигнализацию и кнопку вызова охраны.

Как принять решение?

Итак, от чего зависит выбор места жительства:

Финансовые возможности. Посчитайте, что в вашем случае будет дешевле: купить квартиру, свой дом или построить жилье с нуля. Учитывайте и будущие затраты на коммунальные системы.

Количество членов семьи. Семье, где мама, папа и один ребенок вероятно будет вполне комфортно в квартире, а вот многодетным лучше выбрать просторный дом.

Инфраструктура. Проверьте наличие и доступность транспортных маршрутов, магазинов, школ, медицинских учреждений и т.д.

Локация. Если у вас есть личный транспорт, возможно, расположение жилья за пределами города не станет для вас проблемой. Можно выбрать популярный загородный микрорайон, чтобы обеспечить социальную жизнь, знакомства и общение.

Формат работы и учебы. Сейчас очень многие молодые семьи работают удаленно. Это одна из причин растущего спроса на загородное жилье. При таком формате вам не потребуется стоять в пробках и можно спокойно работать из своего уютного домашнего кабинета.

Возможности заниматься обслуживанием. Если вы не готовы уделять время и силы на благоустройство, организацию и контроль коммуникаций, то вам лучше сделать выбор в пользу квартиры.

Что выгоднее, построить дом или купить готовый?

Выбор между покупкой готового дома и строительством нового — это вопрос финансов, личных предпочтений и планов.

В среднем готовые варианты продают по цене на 20-30% выше, чем затраты на их строительство. Все зависит и от расположения, строительных материалов, удобств и т.д. Например, каркасные дома стоят не больше, чем типовая однокомнатная квартира, при этом его площадь гораздо больше. А вот жилище из клееного бруса, газобетона и кирпича выйдет дороже.

Кроме расходов на строительство, вам нужно выделить бюджет на разработку проекта, подготовку участка, внутреннюю отделку и проведение инженерных сетей. В то же время при покупке готового дома вы заранее знаете итоговую сумму, которую должны заплатить.

Покупка привлекательна с точки зрения сроков переезда. Представьте, вы нашли уже полностью готовый хороший вариант и можете въезжать вскоре после совершения сделки.

С другой стороны, строительство с нуля открывает возможности для реализации собственных идей. Совместно со специалистами-строителями вы выбираете материалы, обсуждаете инженерные системы и качество звукоизоляции. Вы можете определить стиль и планировку, чтобы жилье соответствовало потребностям именно вашей семьи, с учетом образа жизни, количества детей, хобби и т.д.

При строительстве вы можете контролировать процесс. Недостатки дешевле устранить сразу, чем ремонтировать готовое здание.

Выбор между домом и квартирой — это баланс между комфортом, безопасностью, доступностью удобств и финансовыми возможностями. Важно оценить все факторы через призму жизни с детьми и вы сможете принять решение, которое обеспечит вашей семье счастливую и здоровую жизнь.