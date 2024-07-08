Эксперты назвали простое домашнее средство, отпугивающее комаров

В вечерние часы после спада летней жары прохладу могут омрачить комары. Эксперты назвали простое домашнее средство, которое отпугивает этих кровососущих насекомых.

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Речь идёт о мяте. Она содержит много эфирных масел, которые придают ей характерный запах. Именно этот запах и отпугивает комаров.

Если вы хотите защитить свой садовый участок от надоедливых насекомых, посадите мяту на грядках. Также это растение отлично приживётся в горшках, которые можно поставить на балкон, террасу или в квартиру.

Есть и другие способы использования мяты против комаров. Например, можно высушить несколько листьев растения, после чего разложить их по дому.

Мяту также можно использовать в качестве эфирного масла для борьбы с кровососами. Средство можно нанести на кожу, либо смешать с водой и с помощью распылителя распространить запах до дому.