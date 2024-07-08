Уход за пионами после цветения: пять основных правил для дачников

Пионы — красивейшие цветы, которые каждый дачник может вырастить на своем участке. Однако они требуют ухода даже после цветения.

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Когда пионы отцветают, их лепестки осыпаются и покрывают землю вокруг куста. Из-за этого могут возникнуть грибковые заболевания. Чтобы не допустить этого, необходимо сразу же убирать опавшие лепестки. Кроме того, убирайте все сухие соцветия с растения.

Важен также и полив. Несмотря на то что цветение закончилось, пионы нужно поливать и дальше. Однако объем воды можно постепенно сокращать.

Делайте рыхление и прополку. Чтобы обеспечить доступ воздуха вглубь куста, регулярно рыхлите почву вокруг пиона. Кроме того, не забывайте о прополке. Мульчирование почвы вокруг растения поможет упростить эту задачу.

Вносите удобрения. После того как пионы отцветут, проводите первую подкормку органическими удобрениями. Например, можете использовать коровяк. Вокруг куста сделайте круговую борозду и вылейте в нее раствор коровяка в пропорции 1:10.

Делайте обрезку. Сразу после цветения у пионов обрезают только голые соцветия, удаляя их до первого здорового листа. Полноценно обрезают растения осенью.

Ранее сообщалось, что герань считается одним из самых популярных комнатных растений, ведь она неприхотлива и может цвести круглый год. Однако цветок нужно подкармливать домашними удобрениями, ведь запас питательных элементов в почве горшка ограничен.