Четыре способа прогнать колорадских жуков с огорода

О колорадском жуке знает каждый дачник. Это насекомое, которое портит картофель и оставляет огородников без урожая. Однако с ним можно бороться, вот несколько способов.

© unsplash

Древесная зола

Чтобы защитить картофель от вредителей, можно использовать древесную золу. Опудривайте ей раз в две недели до начала цветения и раз в месяц после окончания. Лучше всего делайте это утром, пока на листьях еще не высохла роса, или после дождя.

Горчица

Горчичный настой является эффективным средством против мелких личинок колорадского жука. Для его приготовления необходимо развести 100 граммов сухой горчицы в 10 литрах воды и оставить на сутки. После этого можно опрыскивать кусты.

Травяные настои

Полынь, чистотел, хвощ, одуванчик и далматская ромашка нередко используются для борьбы с колорадским жуком. Травы нужно залить кипятком и оставить на несколько часов, а после обработать полученным раствором картофельные кусты. Процедуру следует повторять каждые 7–10 дней.

Острый перец

Отвар из острого перца также считается эффективным средством в борьбе с колорадским жуком. Чтобы его приготовить, нужно измельчить 50 граммов свежих или 25 граммов сухих стручков острого перца, залить их литром горячей воды, накрыть крышкой и кипятить 10 минут. Затем нужно остудить. Его нужно процедить, добавить пять литров воды, 20–30 г зеленого или дегтярного мыла и обработать полученным раствором картофель.

Ранее биолог и энтомолог Роман Хряпин рассказал, что инсектициды помогают бороться с осами на дачных участках. Он также призвал надевать плотную одежду при обработке гнезд насекомых.