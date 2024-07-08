Как сделать полотенца мягкими: лайфхак, который точно подействует

Со временем полотенца становятся не такими приятными на ощупь. Эксперты рассказали, что нужно сделать, чтобы они снова стали мягкими, как в день покупки.

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Зачастую рекомендуется стирать вещи, в том числе полотенца, с уксусом. Он действительно хорош в удалении пятен, грязи и бактерий, однако мягкости материалу придает не всегда. В отличие от… пищевой соды, которая всегда справляется с этой задачей.

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Она вступает в реакцию с любым кондиционером и гелем для стирки, растворяя остатки веществ, из-за которых полотенца костенеют. Ее рекомендуется использовать в том числе для придания вещам приятного запаха.

Как действовать? Все очень просто: нужно насыпать полстакана пищевой соды поверх полотенец в барабане стиральной машины и запустить стирку.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как вернуть свежесть полотенцам.